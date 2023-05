VOLBRIÖÖ SOOMES ⟩ «Vappu on selleks, et saaks juua, ja alkoholi tõin Eestist.» Inimesed tähistasid õhtut meeleolukalt

Peab ütlema, et kogu õhustik oli äärmiselt mõnus ning pakatas positiivsusest. Inimesed olid avameelsed ning suisa soovisid kaameraga suhelda ning oma mõtteid edasi anda – näis, et peomeeleolu ei soovinud keegi vaid endale hoida.

Kui me eestlased mõtleme, mille järgi soomlased meid siis ikkagi tunnevad, siis selleks ei ole must leib ega ilusad mehed või naised. Just nimelt odavam alkohol ja võimalus eelseisvaks peoks rohkem meelehead varuda on see, mis nii nooremat kui vanemat soomlast ikka ja jälle tagasi Eestisse meelitab.