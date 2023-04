VAATA JA VÕRDLE ⟩ Ilusüstide kuninganna Marju Karin näitab, milline ta 18 aastat tagasi välja nägi

«Ma ikka kuulen jutte kuidas teatud inimesed ja isegi spetsialistid ei saa aru, mis on mõistlik ja mis võimalik. Tähtis on saada aru, kuidas säilitada ja hoida,» jagas Marju nädalavahetusel omanimelise ilukabineti Facebooki seinal.

«Hoidke ennast ja laske hoida ennast neil, kes teavad mis nad teevad. Vanus võib alati kasvada ja see ei peaks täna enam kedagi hirmutama,» julgustab Marju naisi lasta professionaalidel enda välimuse eest hoolt kanda.

Marju lisas, et koolitab hetkel välja oma tütart Diana Tenistet lootuses, et veel paljud naised saavad nautida ka väga kõrges eas oma värsket välimust.

Naine jagas pilte, mille tegemise vahe on 18 aastat. Vasakpoolne pilt on tehtud aastal 2005 ja parempoolne 2023. aastal.

Nelja lapse ema Marju Karin on üles ehitanud äri ja teinud oma näost kaubamärgi. Ukselt saab ta ära saata potentsiaalsed kliendid, kes tema põhimõtetega ei sobi, kuid samas võivad ta tööpäevad küündida 12 tunnini. Seejuures ütleb Marju, et eraldi lõõgastumiseks aega ta justkui ei vajagi, sest teeb seda, mida ta armastab. «Minu püsiklientuur on selline, keda võtad nagu häid tuttavaid. Viskad paar head nalja: tema läheb hea tujuga ära ja mulle jääb hea tuju.» Loe pikemat intervjuud Marjuga SIIT.