INTERVJUU ⟩ Eesti ilusüstide kuninganna Marju Karin kuulsusest: eks ma olen edev tüüp...

Nelja lapse ema Marju Karin on ehitanud äriimpeeriumi ja oma näost teinud kaubamärgi. Ukselt saab ta saata potentsiaalseid kliente, kes tema põhimõtetega ei sobi, kuid samas võivad ta tööpäevad küündida 12 tunnini. Seejuures ütleb Marju, et aega eraldi lõõgastumiseks ta justkui ei vajagi, sest teeb seda, mida ta armastab. «Minu püsiklientuur on selline, keda võtad nagu häid tuttavaid. Viskad paar head nalja: tema läheb hea tujuga ära ja mulle jääb hea tuju.»

Küsimusega, kuidas ometi suutis naine kahe pisikese lapse kõrvalt lõpetada Tervishoiu kõrgkooli, vastab ta, et nelja lapse kõrvalt tegi ta hoopiski doktorantuuri. «Raske on siis, kui sa s*ttagi ei viitsi teha või oled väljapääsmatus olukorras, aga neid olukordi on vähe,» ütleb Karin ja lisab, et doktorantuuri võis ta kuude kaupa tööd teha ja õppida nii, et unetunde oli kolm-neli tundi. «Kell üks panin väiksed tited magama, kell neli hommikul tegin doktoritöö jaoks professorile esseed või ettekannet.»