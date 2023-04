FOTO ⟩ Tartu südalinna põlengus hävinud baari omanik: olukord on väga keeruline

Põlengus hävis ka vesipiibu- ja kokteilibaar Shisha Studio. «Olukord on väga keeruline, hävinenud on enamus inventari ning jätkamine antud asukohas pole enam võimalik,» annab ettevõte Instagrami vahendusel teada. «Aitäh kõigile kes meid on külastanud ja meie tegevust toetanud. Hetkel proovime leida muud lahendust!»

Baari omanik Sandra Meitus kirjutab Facebookis, et sõnadesse on seda kõike raske panna. «Ühel hetkel on su elus kõik hästi ja teisel hetkel sa vaatad, kuidas hävib tulekahjus sinu töökoht, sinu sissetulek ja sinu südamega loodud teine kodu...» Meitus ütleb, et paljud on kirjutanud sooviga aidata uue Shisha Studio rajamisega ning abipakkumised võetakse suure tänuga vastu.