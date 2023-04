Ehkki neljapäeva õhtul lõõmanud kahjutuli ei jõudnud Tartu linnaraamatukogu ruumidesse, said need veekahjustusi.

«Täitsa õudne, selline häving ikka,» ohkab üks tartlanna. «Dolce Vita on ju ajast aega inimestele meeldinud,» sõnab nukralt teine. Tartu südalinnas asuva hoone põlengu uudis on ka järgmisel hommikul kohale meelitanud kümneid tartlasi, kes tahavad ise oma silmaga näha seda maja, millest paljudel on meeldivaid mälestusi.