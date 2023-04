«Päris suur konn on tõesti!» Koit Toome käis teedelt pisikesi kahepaikseid päästmas

Kevad on käes ja loodus tärkab – kätte on jõudnud aeg, kui maanteedele ilmuvad konnad, kes võtavad ette ohtliku teekonna perekonna suunas. Teisipäevases «Ringvaates» käis konni päästmas laulja Koit Toome, keda tihti kiirete autode roolis näeme.

«Ausalt pean tunnistama, et ei ole väga märganud, seda märki ma näen tõesti elus esimest korda,» vastab laulja küsimusele, kui palju ta teel konni märkab. Ta tõdeb, et pole elus veel ühtegi konna üle tee aidanud.

Kriitilisel sigimisperioodil aitavad konni sõna otseses mõttes üle tee vabatahtlikud ning ühel ööl oli selleks ka Koit Toome. «Kas palja käega ei tohi võtta?» küsib laulja. Tuleb välja, et mitte – inimese käetemperatuur on kahepaiksetele liiga kuum ning tuleb kanda kindaid.

«Viis-kuus kuud aastas kahepaiksed talvituvad ja selleks et see talvitumisperiood üle elada, mitte ära külmuda, kasutatakse nii-öelda põlvest põlve samu kohti, kuhu konnad talvituma lähevad. Kui inimesed ehitavad tee sigimispaiga ja talvitumiskoha vahele, tekib kevadel konflikt, et massiliselt talvituskohtadest välja tulevad konnad peavad ületama tee, et jõuda sigimisaladele,» ütleb Tartu Ülikooli kahepaiksete uurija Riinu Rannap.