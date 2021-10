Koit Toome müüb oma väga erilist neljarattalist: tuuning maksis üle 30 000!

Laulja Koit Toome on müügile pannud ühe oma erilisematest autodest. Auto24 kuulutusega otsib ta uut omanikku oma kaua hoitud Mitsubishi sportautole, mille soodushinnaks on hetkel 30 000 eurot.

Kuigi esmapilgul võib see tunduda krõbe, aga hinda kergitab hirmuäratav rida täiustusi. «Auto tuuningu ja ehitamise peale on läinud üle 30 000 euro,» märgitakse kuulutuses. Selle tuuninguga on auto võimsust arendatud raevuka 390 kilovatini.