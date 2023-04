KISKJA KESET LINNA ⟩ Tallinnas Haaberstis jäi auto alla hunt

«Huntide populatsiooni ohjamisega tegeletakse jooksvalt. Kevadeti noored hundid rändavad ning seetõttu satuvad toidu- ja elupaiga otsingutel vahetevahel ka asulatesse. Hunt liigina linna kindlasti elama jääda ei kavatse. Hunt on inimpelglik loom ja väga pika aja jooksul ei ole teada juhtumeid, mil ta oleks Eestis inimest rünnanud. Mida kindlasti võib soovitada, on see, et silm tuleb peal hoida lemmikloomadel ning neil ei tohiks lubada vabalt ringi liikuda – kassi või koera murdmisega saab hunt kindlasti hakkama,» räägib Rakko.

Rakko juhib tähelepanu sellele, et kariloomade kasvataja peab tagama, et tema hoolealused on kindlas aias, mille väravad on suletud. «Kevad on käes, varsti on karjamaal kõik kariloomad, mistõttu korraliku aia, mis aitab kiskjate rünnakuid kariloomade vastu vältida, ehitamiseks on praegu viimane aeg. Kariloomadele aia ehitust kompenseerib teatud osas ka riik, täpsemalt saab selle kohta infot näiteks meie kodulehelt.»