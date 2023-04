Hunti märkas Aira oma aias neljapäeva hommikul kella kaheksa paiku, kui toas olnud koer akna all haukuma hakkas. «Haarasin kiirelt telefoni, et pilti teha,» rääkis ta šokeerivast vaatepildist.

Kui rebaste ja kitsede sattumine tema hoovi peale on tavapärane, siis hunt oli Aira sõnul juba natuke liiast. «Mul jookseb seal veidi eemal kasemahla ja just pool tundi enne seda käisin õues,» märgib naine ja tänab õnne, et kriimsilmaga silmast silma ei kohtunud.