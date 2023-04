EI ÕNNESTUNUD AIDATA ⟩ Haruldane tiigrikutsikas, kelle pääsemist kogu Kreeka lootis, pandi magama

Oma lõppsõnas kutsus loomaaed üles lõpetama metsloomade salakaubavedu: «Seoses selle kurva looga on meie ühine soov, et inimesed saaksid paremini aru metsloomade salakaubaveoga võitlemise vajadusest ning et pädevad organisatsioonid saaksid veelgi tugevdada oma võitlust loomade salakaubaveoga.»

Valge tiigri kahvatu värvus on tingitud punase ja kollase pheomelaniini pigmentide puudumisest, mis peaksid koosmõjul andma oranži värvuse. Kunstlikult tekitatud geneetiline seisund võib põhjustada triipude peaaegu täieliku puudumise ja muuta tiigri peaaegu täiesti valgeks. Tiigri karvkatte valge värvus on tingitud geneetilisest mutatsioonist, mida nimetatakse leukismiks. Tegelikult oleks see valge kasukas looduses takistuseks, kuna see ei anna tiigrile mingit võimalust maskeeruda ja ühtlasi vähendab oluliselt nende ellujäämisvõimalusi.