VIDEO ⟩ Prügikastist leitud haruldane tiigrikutsikas võitleb oma elu eest

Ateenas asuva loomaaia väravast on varem leitud kasse, koeri ja roomajaid, kuid kunagi varem pole sealt leitud tiigrit. Arvatakse, et valge tiigrikutsikas smugeldati Kreekasse ebaseadusliku ja väga tulusa metsloomaäri käigus ning hüljati tema kehva tervise tõttu. Prügikastist leidmisel oli tiigri tervislik seisund väga tõsine.

Neljakuusele emasele tiigrile pandi nimeks Hasiya. Eile tehti talle operatsioon, et eemaldada nael, mille omanik oli teadmata põhjusel tema jala sisse pannud. Tiigrikutsikale tehakse analüüse, et välja selgitada, mis tervisemure teda vaevab, et ta tagumistele jalgadele toetuda ei saa. Hasiya ravimisega tegeleb kaheteistkümnest veterinaarist koosnev komisjon, vahendab uudisteportaal irafina.gr. Esialgu oli plaan viia tiiger USAsse, aga otsustati, et selleks on siiski veel liialt vara ja enne poole aasta möödumist seda ei juhtu.