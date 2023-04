«Tal oli palju vaenlasi. Pärast surma on naishaid kallal, aga nõme on hakata pärast inimese surma läbi meedia laimamist korraldama, teades, et varad on antud,» räägib Priit Piilmanni sugulane, ärimees Andreas Pomerants, kes soovib kohtusaagat oma vaatepunktist kommenteerida.