LAPSI EI KUTSUTUD ISA MATUSTELE ⟩ Triin Tuula võitlusest pururikka õlitöösturi perekonna vastu. «Kes võitleb minu laste eest, kui mitte mina?»

Triin Tuula kirjeldas Kroonikale antud intervjuus, et läheb üksi sajandi võitlusesse pururikka äriperekonna vastu. Varalahkunud ettevõtja ja õlitöösturi Priit Piilmanni romantiline suhe endise ETV ilmateadustaja Triin Tuulaga tuli avalikkuse ette kaks aastat enne mehe traagilist surma. Varalahkunud ettevõtjal on pikaajalisest abieluvälisest suhtest Tuulaga kaks imearmsat last.