KAHETSEB SIIRALT ⟩ Lihase ema tapmises süüdistatav Dmitri Moskalets astus kohtu ette

2022. aasta 6. septembri ööl vastu 7. septembrit kell 3.44 helistas väidetavalt Dmitri Moskalets häirekeskusesse ja andis teada, et surnud on Galina Moskalets. Dispetšer uuris meesterahvalt, kuidas ta seda teab. «Tema poeg Dima andis teada, et ema on surnud,» vastas väidetavalt Moskalets häirekeskusele tehtud telefonikõnes.