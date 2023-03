ÜLE LOODUSKAITSEALA ⟩ Soodlasse planeeritav harjutusväljak võtab enda alla rabad ja matkarajad

Elu24 sattus kolmapäeva õhtul otse sündmuste keerisesse. Kuusalu vallas Harjumaal planeeritakse harjutusväljakut sõjaliste õppuste läbiviimiseks ning sealsesse rahvamajja on kolmapäeval kogunenud rahvahulk, kes sellele tugevalt vastu on.

Üks põhjus, miks teema kohalikele nii valus on: osaliselt hakkaks harjutusväljak paiknema Põhja-Kõrvemaal. Tegu on aga looduskaitsealaga, mis moodustati 1991.aastal, et kaitsta Põhja-Kõrvemaa liustikuveetekkelisi pinnavorme, rabamassiive, kooslusi ja kaitseluseid liike.

Puhka Eestis kirjutab, et maastikukaitseala pindalaga 3130 ruutkilomeetrit hõlmab endas haruldasi karstialasid, mis on kuivemal ajal oma koobastikega põnev uurimispaik. Kõrvemaast rääkides on aga kahtlemata mainimist väärt liivased rajad ning kõrgustesse küündivad künkad - tegu on alaga, kus leidub suuri rabasid, mõhnu ning oose.