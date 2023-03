KOHALIKUD ON PAANIKAS ⟩ «Puudub vajadus oma inimeste kodud hävitada!» Sajad inimesed on Soodla harjutusväljaku vastu

«Te räägite, et tulete läbirääkima, aga tegelikult on koik otsustatud.» Nii kõlavad kohalike inimeste hääled Kuusalu rahvamajas, kus täna õhtul toimub vallaelanike kaasamise koosolek ning kuhu on kogunenud hirmul inimesed, sest kodukanti planeeritakse kaitseväe harjutusväljakut.

«Selles piirkonnas on isegi jahipidamine keelatud, aga nüüd järsku püssilaskmine lubatud,» sõnavad rahvamajas meeleheitel kohalikud. Need on inimesed, kes on äärmiselt häiritud, et kattevarjus ilmub ei kusagilt välja selline teema...samas kui just on Nursipaluga olnud niivõrd palju pingeid.