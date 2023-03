Olen juba kirjutanud ja rääkinud, miks see nädal astroloogilises plaanis niivõrd eriline on ning et paljud suuremad muutused hakkavad toimuma just nüüd. Me ei pruugi sündmusi kohe näha, kuid seemned lähevad mulda ja tulemused sirguvad pinnale just omal õigel ajal.