NÄDALAPROGNOOS ⟩ Algab harukordne kevad, mis juhatab meid täiesti uude maailma: tuleb olla valmis kõigeks

Pühapäeval viibib Merkuur ühenduses Chironiga - see on hingehaavadest kõnelemise aeg, mil on võimalik ületada mõni väga tundlik kitsaskoht ning jõuda uue arusaamiseni. Sõnad võivad teha haiget, aga ka tervendada. Kindel on see, et nad jõuavad sügavale sellistesse kohtadesse, mida pelgavad puudutust. See on hea aeg, et kaaslas(t)ega avameelselt ja südamlikult suhelda. Samuti tasub püüda mitte liigselt haavuda, kui keegi ütleb tahtmatult midagi sellist, mis puudutab sind just selle õrna koha pealt.