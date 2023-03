KUULA ⟩ Räppar Reket tegi legendaarseks saanud Selma ja Aune intervjuust muusikaklipi

Möödunud nädalal küttis kirgi «Ringvaates» olnud klipp, kus küsiti Tallinnas Tammsaare pargis jalutanud prouade Selma ja Aune arvamust valimistulemuste kohta.

«Kas te üldiselt tulemusega jäite rahule?» küsis «Ringvaate» reporter. Üks prouadest vastas, et ta natuke pettus. «Miks sa pettunud oled?» küsis teine. «Natuke... Natukene. Oleks võinud ikka mõned parteid... tugevamalt esile tulla,» selgitas proua. «Väga tore, mina olen küll rahul,» nentis teine äkitselt. Ajakirjanik tundis aga muret, ega poliitiline küsimus sõbrannasid tülli ei aja. «Ei-ei,» vastasid daamid naerdes.

Kõnealune videolõik läks erinevatel sotsiaalmeedia platvormidel kulutulena levima.

Nüüd jagab räppar Reket klippi, kus on põiminud prouade intervjuu ja enda loo «Natuke Nii, Natuke Naa».

«Selma ja Aune võtsid ühendust ning tahtsid koos natuke mussi teha,» kirjutas räppar video juurde. Toimetusele lisas Reket, et tegu on siiski huumoriga. Kommentaariumis nendivad mitmed, et tegu on tõelise hitiga. «Parim!» nendib üks.

Kuula meistriteost!

Reede õhtul rääkisid 93-aastane Selma ja 82-aastane Aune «Ringvaates», et nad olid just tulnud vanalinnast näituselt ja imetlesid, et linn on valimisjärgsel päeval nii tühi.

Päeval pärast saadet saabus aga meeletu tähepanu, mis tuli prouade jaoks suure üllatusena. Aune nentis, et kui ta oma sotsiaalmeediakonto avas, läks tal seal tunde, et kõigile vastata. See, et nad oma mõtteavaldusega nii tuntuks said, on prouade jaoks üllatav, ent toob neile naeratuse näole. «Meil on nii hea meel, et nüüd saame surmatunnini naerda.»