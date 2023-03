SÜDAMESÕBRANNAD ⟩ Prouad Selma ja Aune äkitselt saabunud tuntusest: meil on nii hea meel, et saame nüüd surmatunnini naerda

93-aastane Selma ja 82-aastane Aune on südamesõbrannad. Esmaspäeval, kui nad Tammsaare pargis jalutasid, olid nad just tulnud vanalinnast näituselt ja imetlesid, et linn on valimisjärgsel päeval nii tühi. «Lihtsalt jalutasime ja rääkisime, tahtsime Gustavisse minna. Ja siis tulite teie,» ütles Aune reporter Kaidor Kaharile. Selma kuulis oma lähedastelt, et ta televiisoris oli. «Pereliikmed naersid, et meil on nüüd filmidiiva majas,» räägib Selma. «Sa oled tagaotsitav,» ütlesid Aune tuttavad talle järgmisel päeval pärast saadet ja kui Aune oma sotsiaalmeediakonto avas, läks tal seal tunde, et kõigile vastata. See, et nad oma mõtteavaldusega nii tuntuks said, on prouade jaoks üllatav, ent toob neile naeratuse näole. «Meil on nii hea meel, et nüüd saame surmatunnini naerda.»