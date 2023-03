Räppiv Elina Nechayeva või rokkiv Peeter Oja? Tule publikusse ja aita välja selgitada Eestimaa säravaim täht

Säravatele tähtedele on abiks unistuste meeskond valdkonna parimatest produtsentidest, muusikutest, treeneritest, koreograafidest ja tantsijatest, et lavale jõuaks tõeliselt ahhetamapanevad etteasted.

Kui kõik lood on kõlanud, haarab rahvas publikus oma telefoni, et jagada artistidele hindeid kümnepallisüsteemis. Need kolm esitajat, kes kuue saate jooksul koguvad kõige suurema punktiskoori, pääsevad finaali. Finaalis selgub lõplikult, kes on säravaim täht.