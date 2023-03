Mart Raudsaar ⟩ Kas metsakaitsjatel, venelastel ja ettevõtjatel võiks olla oma partei riigikogus?

Kuskohast tekivad erakonnad? Aeg-ajalt tekib juurde uusi erakondi, mõni erakond aga kaob. Miks? See juhtub siis, kui olemasolevad erakonnad ei suuda või ei taha lahendada kõiki olemasolevaid probleeme. Seega tekivad erakonnad lahendamata probleemidest. Ehkki teoorias peaksid kõik erakonnad tegelema kogu ühiskonnaga ja kõigi ühiskonna asjadega - meil pole enam vaja eraldi pensionäride parteid või venelaste parteid - on üks asi teooria, teine praktika.

Esmalt: uue erakonna tegemine ning seejärel parlamenti jõudmine pole Eestis üldsegi lihtne. Kõigepealt on vaja leida 500 liiget (alates 2014. aastast, varem pidi erakonnas olema tuhat liiget). Seejärel tuleb valimistel osalemiseks maksta kautsjon (täisnimekirja ehk 101 kandidaadi puhul üle 80 000 euro). Kolmandaks, tuleb saada piisavalt hääli, et ületada 5-protsendiline valimiskünnis. Olenevalt valimistel osalevate inimeste hulgast, tähendab see umbes 30 000 häält. Täiesti omaette teema on uuele erakonnale kampaaniaks rahastuse leidmine ning avalikkuse veenmine, et vaatamata avaliku arvamuse uuringute tulemustele tasub tema poolt hääletada.