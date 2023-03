Mart Raudsaar ⟩ Mis juhtus tegelikult pühapäeval?

Samas, EKREl oleks mõistlik mitte väga kauaks valimispettuse teema juurde pidama jääda, vaid mõelda sellele, mis läks kampaanias valesti. Ma tean, et osad valijad tahtsid muutust, kuid neid (sealhulgas varasemaid EKRE toetajaid) häiris ehk kõige rohkem EKRE kummaline ambivalentsus Ukraina sõja küsimustes. Selles erakonnas on piisavalt kaitsevaldkonna tippasjatundjaid, kuid nad vajusid kuidagi pildilt ära. Ehkki näiteks mure Eesti suurtükkide arvukuse vähenemise üle võis olla siiras, jäi sellest kõigest mulje kui kemplusest meie kaitseväe juhtkonnaga. Ja see inimestele ei meeldinud, nagu ka mõningane kahtluse külvamine, kes need Eestisse tulevad Ukraina põgenikud tegelikult on.

Eesti 200 taimepassist ei saa paljud siiani veel aru, kuid neil ongi nüüd suurepärane võimalus enda pikka põllumajanduslikku plaani näidata. Aga ettevaatust! Vabandage võrdlust: Reformierakond on kogenud raudhammastega seltskond, kes on suuteline sööma poliitilisi uustulnukaid ja nende vilju elusalt. Jah! Võimule tulek on igale erakonnale väga tähtis, et oma eesmärke teostada. Koalitsiooni minek on seega mõistlik. Ent Eesti 200 peab nüüd näitama, mida peale Reformierakonna nunnu poputamise nad veel teha oskavad – mis on see nende asi, mida nad ajavad? Vastasel korral tabab neid Res Publica saatus, mis oli… kurb.