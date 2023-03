Räpina valla vastulause artiklile «Lõuna-Eesti hooldekodu kinni teibitud paanikanupust: ei oska kommenteerida!»

Peame vajalikuks selgitada, et Räpina Vallavalitsus ei ole kunagi kõnealuse isiku ega tema lähedase kontolt raha võtnud ega seda kasutanud. Omavalitsusel on võimalik isikute kontodelt teha isiku ülalpidamiseks vajalikke kulutusi vaid juhul, kui vallavalitsus on kohtu poolt määratud isikule eestkostjaks ja talle on vastav volitus kohtu poolt ka antud. Märgime, et sellisel juhul tuleb omavalitsusel kohtule aru anda isiku rahaliste vahendite kasutamise kohta. Artiklis lugejale tundmatuks jäänud isiku eestkostjaks kohalik omavalitsus ei ole ja ei oma seetõttu ka mitte mingisugust võimalust käsutada isiku pangakontol olevad rahalisi vahendeid.

Tegelikult ei tohiks artiklis arvamust avaldanud isikut üllatada asjaolu, et teenuse saaja on kohustatud ka teenuse eest tasuma. Sotsiaalkaitse üks olulisi põhimõtteid tulenevalt SÜS § 5 on isiku omavastutus. Teenuse eest tasub teenuse osutaja kehtestatud hindade alusel teenuse saaja, tema seadusjärgsed ülalpidajad või vallavalitsus. Vallavalitsuse osalus sõltub isiku enda sissetulekust, seadusjärgsete ülalpidajate olemasolust, võetud kohustustest ning muudest ressurssidest ehk täpselt nii nagu on kehtestatud Räpina Vallavolikogu 21.03.2018 määruse nr 13 «Sotsiaalhoolekandelise abi andmine kord» §-s 25. Seega on sotsiaalhoolekandelise abi andmisel vastava valdkonna õigusaktidega täielikult kooskõlas see, et kõigepealt kasutatakse ära isiku enda sissetulekud ja vahendid, mis tal on olemas ning vahendite lõppemisel tuleb teenuse eest appi tasuma kohalik omavalitsus.