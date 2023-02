FOTO ⟩ Lõuna-Eesti hooldekodu kinni teibitud paanikanupust: ei oska kommenteerida!

Peale loo avalikuks tulemist sai Elu24 koos piltidega vihje, et ka ühes Lõuna-Eesti hooldekodus ei ole patsientidel võimalust abi kutsumiseks. Nimetame selles loos meie poole pöördunud naise Siiriks (toimetusele nimi teada), et säilitada tema anonüümsus. Toimetusele on teada, et Siiri lähedane on viibinud mainitud hooldushaiglas alates 2021. aasta detsembrist.