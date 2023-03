KLÕPS ⟩ Suunamudija Anita Sibul naudib lennureisi: leia mees, kes paneb sind esimesse klassi

Pildi tegemise asukohaks märkis Anita Sibul Dubai lennujaama. Viimasel ajal ongi suunamudija just Dubais elanud ning hiljaaegu mainis ta intervjuus Elu24-le, et koduigatsust tal pole ning kindlat plaani Eestisse tagasi pöörduda samuti mitte. «Tunnen päriselt, kuidas iga päev on seiklus. Eestis elades oli see tunne kadunud,» õhkas Anita Elu24ga suheldes.