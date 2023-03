INTERVJUU ⟩ Anita Sibul luksuslikust elust Dubais: tellisin kogemata 160-eurose kokteili!

Sisulooja Anita Sibul on elanud juba mõnda aega Dubai päikese all. Tuleb välja, et koduigatsust tal pole ning kindlat plaani Eestisse tagasi pöörduda samuti mitte. «Tunnen päriselt, kuidas iga päev on seiklus. Eestis elades oli see tunne kadunud,» õhkab Anita Elu24ga suheldes.