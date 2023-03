SODIAAGISOSINAD ⟩ Täiskuunädal lisab sündmustele kiirendust ja näitab, et õnn veel pöördub

Soovitused nädalaks

Nädalalõpus ole koos inimestega, kes sind inspireerivad ja kelle seltskonda naudid. Tee seda, millele järele südames igatsus on ning märka, kuidas see sind tervendab.

Saatuse- ehk Õnneratas on oma olemuselt üks huvitav kaart ning sobib alanud nädalasse suurepäraselt. Kõik on muutumises ja praegu tunnetame seda eriti selgelt. Sa pead olema muutusteks valmis ja olema valmis eluga kaasa minema.

Unusta mõte, et saad kõike kontrollida - sa ei saa, ja see ei olegi tähtis! Tähtis on hoopis teada, et sa pead oma saatuse vastu võtma, õppima ära selle lehekülje, mis eluõpikus sinu ette jõudis, ning andma oma elule uue pöörde. Universum toetab sind.