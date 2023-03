7. märtsil kell 14.40 algab kolm ja pool päeva kestev täiskuufaas Neitsis , kuid selle lähenev mõju on tuntav juba ka paar päeva enne. See saab olema viimane täiskuu enne uue suurema kasvutsükli algust, mida tähistab kevade saabumine ning Päikese jõudmine sodiaagiringi esimesse märki Jäära.

Kuna Neitsi täiskuu ajal on Päike alati Kalades, toimub siin illusiooni (või unistuse) ja reaalsuse põrkumine - neid on vaja omavahel tasakaalustada. Just sellepärast toob Neitsi detailse täpsusega nähtavale vead, puudujäägid, lõpetamata tööd, määrdunud kohad ja tervendamist vajavad harjumused, kombed ja mõistagi haavad. See täiskuu ei ole mõnus ega mugav, aga see on lõpmata vajalik.