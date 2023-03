RASSISTLIK UNEJUTT ⟩ Noor ema on vanamoodsast sõnakasutusest šokis. Rahvusringhääling: eelarvamusi kujundavad elemendid puuduvad

Elu24 kirjutas hiljuti sellest, kuidas tähelepanelikud TikToki jälgijad on mures rassistliku sisuga kokaraamatu pärast. Nimelt juhiti tähelepanu 2008. aastal välja antud Lia Virkuse kokaraamatule «Poisid köögis», kus hapukoore-kakaokreemiga tordi nimetus on n****itort. Lugejate sõnul on see mustanahalisi inimesi halvustav sõna ning tekkis küsimus, kuivõrd sobilik on selle kasutamine iseloomustamaks pruuni kooki.