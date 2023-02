RASSISTLIK ⟩ Lasteraamatu pruun kook kannab vanamoodsat nime

«Ma ei suutnud oma silmi uskuda, et šokolaadikooki on tarvilik seostada mustanahalistega. See on tobe ja rassistlik! Aasta on 2023, kas tõesti on selline raamat endiselt meie raamatupoe lettidel saadaval,» imestab anonüümseks jääda sooviv lugeja.