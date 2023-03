JÄRJEKORDNE KONFLIKT PARKLAS ⟩ Peeter Ernits: viimaks peksti mind Elva Coopi eest minema

«Turvamees ütles, et mingu ma parki või tänavale, ükskõik kuhu, aga hoidku ma Coopi uksest ja parklast eemale.» Riigikogulane Peeter Ernits (EKRE) on järjekordne poliitik, keda poekett enda parklas näha ei soovi. «Coop nii brändina kui organisatsioonina on apoliitiline,» selgitab pood.