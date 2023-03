KONFLIKT PARKLAS ⟩ Elva poliitik sattus poodi minnes turvameestega sõnelusse. Coop: oleme apoliitiline organisatsioon

Elva vallavolikogu liige Lauri Koni postitas kolmapäeva õhtul sotsiaalmeediasse video temaga Coopi parklas toimunud sündmusest. «Turvamehed ajavad mind siit ära. Öeldi, et ma ei tohi siin olla, kuigi ma tahtsin vaid kauplusesse minna,» kurtis Koni videos, mis praeguseks on eemaldatud. Turvafirma G4S ütleb, et poodi minekut keegi poliitikul ei keelanud, kuid Arbimäe Coopi juures pole valimisreklaami tegemine lubatud.