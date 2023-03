INTERVJUU ⟩ «Kuldvillaku» tšempioniks kroonitud lauljatar Epp Kõiv: minu võit avas pigem uksi teistele

2020.aastal sai mälumängusaade «Kuldvillak» üle pikkade aastate naisvõitja, kui riigiametnikuna Eesti kaitseväes töötav, aga avalikkusele ka muusikuna tuntud Epp Kõiv krooniti saate tšempioniks.

Pühapäeval stardib «Kuldvillaku» uus hooaeg, kus laua taga kohtuvad kolm «Kuldvillaku» tšempionit.

Mäletad Sa veel seda tunnet, kui Sind krooniti «Kuldvillaku» võitjaks?

Loomulikult, olin väga õnnelik. Natuke ka üllatunud, sest ma ei lootnud, et mul nii hästi läheb.

Millist tagasisidet Sa pärast võitu said?

Tagasiside oli väga positiivne. Kõik kiitsid ja õnnitlesid. Üksjagu oli ka selliseid, kes imestasid, et ohhoo! Ju ma siis ei ole tavapärase «Kuldvillaku» tšempioni näoga. (naerdes)

Mida saates osalemine ja selle võitmine Sulle endale andis, avas see Sinu jaoks mõningaid uksi?

Osalemine ja võitmine andis mulle eelkõige selle tunde, et jess, tehtud. Kodus diivanil kaasa mängides tundsin alati, et mul võiks saates hästi minna, ning saates ära käies oli mõnus tunne, et läkski korda.

Pärast saadet olen saanud kutseid veel teistessegi mälumängudesse, nii et sain endale mälumänguri-staatuse külge. Pean küll alati kõikide ootusi veidi rahustama, sest see, et üks kord läheb mälumängus hästi, ei tähenda, et alati läheb, seal on ikka üksjagu õnne ka vaja.

"Kuldvillaku" uus hooaeg. Foto: Kanal2