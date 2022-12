«Kuldvillaku» võitnud 29-aastane Raiko: juba väikse poisina tahtsin tšempion olla

Räpinast pärit 29-aastane Raiko Kokmann on kui hunt Kriimsilm. Füsioterapeudiks õppinud Raiko on täna 3D printimise ettevõtte tegevjuht ja lisaks sellele on ta aastaid andnud MyFitnessi jõusaalis eratrenne. Ilmselt nii mõnelegi on mees aga tuttav teleekraanilt. Viis pühapäeva on ta pakkunud kaasaelamist mälumängus «Kuldvillak».