FOTOD ⟩ Ufod, spiooniõhupallid, planeedid? Öises taevas nähtu pani kujutlusvõime lendama

«Teist õhtut vahin pea kuklas taevast ja juurdlen endamisi, kas need on lennukid või hoopis droonid,» ütleb üks Facebookis. «Või on nüüd meilgi hiinlaste õhupallid taevas?»

Ühismeediasse on ühe päeva jooksul tehtud kümneid postitusi. Spekulatsioone on seinast seina, ufodest Mart Helmeni. «Tartust Valga poole sõites on taevas näha kahte täppi, mis on nii kaugel, et kiirusel 90 km/h sõites tunduvad kogu aeg ühe koha peal hõljuvat,» kirjeldab teinegi taevas avanenud vaatepilti. «Ufo või Hiina luureõhupall?» küsis keegi kommentaariumis. «​Panin ka ükspäev tähele, veidi imelik tundus. Sai vaadatud Flightradarisse, kas mingid lennukid,» nentis kolmas.

Kuigi taevas on näha kahte planeeti – Veenust ja Jupiteri –, pakkus vaatepilt nii mõnelegi nalja. «Helme lendab üle Eestimaa,» naljatati fotode all. «Üks täpp oli Helme, teine ingel!» Eredam täpp on tegelikult Veenus.

Huvitavat vaatepilti võis näha ka 23. veebruaril, kui taevas sirasid kolmekesi Jupiter, Kuu ja Veenus.