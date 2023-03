DEPRESSIOON EI OLE NALJAASI ⟩ Treeningut antidepressandiga kõrvutav eratreener sattus pahameelelaviini alla

Selle teemaga seoses laekus meie postkasti vihje MyFitnessi eratreeneri Kaspar Nisu reklaamiga, kus on tsitaat «Jõukohane treening on parim antidepressant». Lugejale hakkas see vastukarva. «Depressioon on haigus, mida paraku trenniga ei ravi. Jah, see toetab vaimset tervist, aga ei ravi. Väga küsitav turundustrikk,» kirjutas vihje saatja.