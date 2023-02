SÖÖMISHÄIRETE SÜÜDISTUSED ⟩ «See on lihtsalt jõle. Mind tabas nutuhoog.» Kalevi šokolaadipakendid tekitavad inimestes pahameelt

Kalevi šokolaadipakenditel on kirjas, kui palju tuleb teha trenni, et kommidega söödud kalorid maha põletada.

«Miks ma ei saa südamerahus šokolaadi süüa? Miks ma pean end tundma süüdi, et kaloreid sisse söön?» Sotsiaalmeedias on tekkinud terav arutelu Kalevi Mesikäpa kommipakendite üle, kuhu on märgitud, kui palju tuleb trenni teha, et šokolaadist tarbitud kalorid maha põletada. «Kindlasti ei propageeri me kilokaloreid lugema ega maiustustest süümepiina tundma,» selgitab Kalev.