Elysa Eesti Laulul osalemise ajast: tahtsin lihtsalt põgeneda!

Lauljanna Elisa Kolk, esinejanimega Elysa, andis mõne päeva eest sotsiaalmeedias teada, et ta on tagasi. Nimelt otsustas naine ennast pärast Eesti Laulu finaali kõigest välja lülitada, ent on nüüd naasnud värskemana kui kunagi varem.