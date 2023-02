RASE NAINE LIBEDUSE KÜÜSIS ⟩ Linnavalitsuse kommentaar: heitlik talv tingibki ajutise libeduse!

Hooldamata teed on iga-aastane probleem eri kohtades üle Eesti. Elu24 kirjutas eelmisel nädalal sellest, et Viljandi-Imavere tee on liiklemiseks äärmiselt ohtlik. Selgub aga, et lisaks autoteedele on keskpäraselt hooldatud ka kõnniteed Tartu südalinnas.