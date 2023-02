VIDEO ⟩ Viljandist Tallinnasse teel olev naine: teeolud on nii jubedad, ma peaaegu nutan

«Viljandi-Imavere teelõigul tuleb sõita lumevallides. Väga hullud teeolud on. Me sõidame 50–60ga,» ütleb Liisa, kes on oma perega parasjagu sõitmas Tallinna poole. «Maanteed pole näha, kõik on lumine. Ei saa aru, kust tee läheb. Lume all on ka jäine kiht. Tuiskab ja on udune. Ütlen ausalt, et sõita on kohutav,» avaldab ta.