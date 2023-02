SODIAAGISOSINAD ⟩ Ees on üllatusi: ootamatuid sõnumeid ja käike ning varjatud tunnete tärkamist

Soovitused nädalaks

Tasub olla valmis, et nädal võib tuua olukordi, kus tuleb kiirelt mõelda ja tegutseda ning võibolla isegi ootamatult plaane ümber teha.

Nädalalõppu võib aga nautida, kuna see viib kontakti sügavamate soovide ja igatsustega – tundeelu on ärkvel ja kirglik.

Müntide kaheksa tuleb meile meelde tuletama lihtsat tõsiasja, et mõnikord peame me tegema üht ja sama asja mitu korda, enne kui selle käppa saame. Me keegi pole osavad, kui midagi esimest korda proovime; ja mõnikord võib minna nässu, kui teeme midagi ka kümnendat või sajandat korda.