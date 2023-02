KUUM KAADER ⟩ Traditsiooni ei saa unustada! Liis Lass hullas taas roosiõitega täidetud vannis

Varem on Lass jaganud ka otse vannist tehtud videoklippi. Ülemöödunud aasta sõbrapäeval postitas seltskonnatäht videoklipi, kus võtab küünlavalgel vanni ja katab oma keha roosiõitega. Video alla kirjutas Liis Lass «Tryna do what lovers do ooh» (eesti keeles «proovides teha seda, mida teevad armunud»).

Eelmise aasta septemberis nentis Singapuris elav Lass saates «Roaldi retked», et on Eesti seltskonnameediast tagasi tõmbunud. «Vanaks ma ei hakka jääma veel. Sinna läheb natuke aega. Aga mis Eesti seltskonnameedia mulle annab – kõik on tehtud, on hästi tehtud ja tore aeg oli. Elu on edasi läinud ja mul on nüüd teised ja suuremad hobid, jahimaad ja tiik on läinud suuremaks,» tõdes Singapuris kinnisvaraäri ajav Lass.