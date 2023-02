VIDEO ⟩ Laine lõi plaanid sassi: maailmarändur Liza Lind sai Puerto Ricos valusa kogemuse

«Ma ei läinud esimesed 30 minutit sinna basseini äärde, sest ma teadsin, et see on halb idee. Just siis, kui olin juba valmis lahkuma, mõtlesin, et teeks ikka ühe kiire video. Vesi oli rahulik ja ma olin veendunud, et olen lihtsalt liialt ettevaatlik,» kirjutab Liza ja lisab: «Siin on selle tagajärg.»