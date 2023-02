Märt Avandi šokeeriv avaldus: olen kokaiinilaksu all olles alati enda kõvasti kehvem versioon olnud

8. veebruaril eetris oleva «Pealtnägija» saate üks külaline on näitleja Märt Avandi. Jutuks tuleb tema kokaiinisõltuvus, mis kestis kümme aastat.

Saate eel avaldati Facebookis klipp, kus Avandi tunnistab, et inimesed on teda korduvalt laksu all näinud. «Te olete näinud mind saadet juhtimas, te olete näinud mind etendust juhtimas laval, te olete kontsertidel ka...» loetleb Avandi.

«Ütleme nii, et kogu oma töö ja kõikide laval olekute kontekstis on neid [kordi] vähe, aga neid on olnud nende aastate jooksul ikkagi palju.»

«See sooritus on väga kehv. Mina olen kokaiinilaksu all, kui ma olen olnud laval ükskõik mis kontekstis – siis on endast alati kõvasti kehvem versioon, sest see ületõmbamise faas tuleb päris kiiresti kätte ja see faas laval on puhas enesetapp,» räägib Avandi avameelselt.

«Parimal juhul arvab publik, et Märdil on täna halb päev. Mõned terasemad oskavad seda läbi näha.»

Pikemalt räägib Avandi oma motiividest ja läbielamistest «Pealtnägijas» täna kell 20.05.

Avandi on varemgi sõltuvustest ja rasketest aegades rääkinud. 2020. aastal Elu24-le antud aastalõpuintervjuus oli Avandiga pikemalt juttu depressioonist.

«Depressiooni kõrghetk saabus kuskil novembrikuus. See oli mõned kuud kestnud, tasapisi allamäge läinud, ja 1999. aasta novembrikuud ma eriti ei mäleta. Ma ei mäleta, mis toimus. Loomulikult, 20 aastat hiljem sa ei peagi mäletama, aga vaid aasta hiljem meenutada üritades ei meenunud midagi. See oli tõesti raske, väga raske aeg,» tunnistas Avandi mõned aastad tagasi.

Seoses depressiooniga tuli jutuks ka alkoholism, Avandi tõdes: «Alkoholism on samasugune nagu depressioon – ta hiilib sulle tasahilju ligi, niimoodi, et sa ei pane tähelegi, enne kui sa selles ringis oled ja ennast petma hakkad. Ja sa ei saa arugi, kui sa juba peidad pudelit kuskile – ma olen seda ka teinud muuseas.»