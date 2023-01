SODIAAGISOSINAD ⟩ Ees on ebatavalised kolm kuud ilma igasuguse retrograadita: liikuda saab ainult edasi

Soovitused nädalaks

See näitab, et tõepoolest oleme tulnud ühest väga raskest perioodist läbi ja paljud on kogenud isegi reetmist või on löödud hingehaavu, mis on praegu veel päris värsked. Ent need juba paranevad ja me oleme lõpuks ometi valmis edasi liikuma.

Tagurpidi Mõõkade kümme on aga taastumise ja taassünni kaart. Ilmselt nüüd me saame aru, et kõik, mis juhtus, oli paratamatu ja mingil põhjusel me pidimegi kannatama, et saaksime millestki edasi liikuda. Kõige tähtsam on see, et nüüd oled sa keskendunud tervenemisele ja edasiminekule – valusad lahingud on ära peetud.