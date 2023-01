Inimese Disaini süsteem aitab mõista inimest süvatasandil ning seekord vaatame, mida ütleb see kellegi sisemise motivatsiooni kohta. Meil kõigil on sees see miski, mis paneb liigutama ja kutsub elus osalema ehk miks me mida teeme? Uuri iseenda ja oma lähedaste kohta, kas tunned teie motivatsiooni ära.