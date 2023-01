NÄDALAPROGNOOS ⟩ Võimas uute alguste aeg on käes: nädalalõpp seab taas valiku ette

Imekaunist uue aasta algust kõigile! Tõepoolest, alles nüüd saame öelda, et uus aasta on päriselt alanud, ja paljud kindlasti tunnevad, kuidas tähelepanu tuleb üha rohkem praegusesse hetke ja liigub tulevikku; protsessid käivituvad, uued suunad selginevad. See nädal möödub 2023. aasta esimese kuuloomise ja noorkuu faasis ning samal ajal liigub Päike kuni reede õhtuni kõige väekamas unistuste loomise väravas. Tasub tunnetada seda viljakus ja küllust, mis pealispinna all juba kihab.

See on taaskäivitumise nädal, kui elu hakkab üha kiirenema, ning positiivne on siinjuures asjaolu, et lähiajal blokeeringuid ette ei tule ja tegevus on enamasti toetatud ja voolamises. Soovituslik on pöörata tähelepanu kõigele, mis meid kutsub ja inspireerib, kuna need kutsed on heaendelised ja seotud potentsiaalse kasvu ja arenguga, mis on meile kõige parem.

Planeediseisud nädalapäevadel