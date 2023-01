SODIAAGISOSINAD ⟩ Nädala algus paneb meid proovile, kuid teine pool on tervendav ja võib üllatusigi tuua

Soovitused nädalaks

Kui vaadata selle kaardi pildilt, kuidas ta seisab ja hoiab ühte saua kramplikult käes, samas kui tema selja taga on kaheksa saua püsti löödud, siis see on täpselt see, mis iseloomustab väga hästi praegust astroloogilist energiat. Meil on see viimane pingutus tagurdavas energias, enne kui elu hakkab taas edasi liikuma.

Sa oled nii palju vaeva näinud ja võib-olla sa hetkel isegi ei näe, et võit on sul käeulatuses, aga tegelikult on. Oled kulutanud väga palju aega pingutusele, et ajada taga seda, mida sa usud, et on sinu jaoks õige. See on olnud raske ja väsitav ning oledki peaaegu täiesti energiast tühi ning piiri peal, et enam ei suuda.