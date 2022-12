Lõppeval aastal lahkus mitmeid andekaid inimesi, kes aitasid luua ja rikastada meie kultuuriruumi

Lõppeval aastal on meie seast lahkunud palju andekaid inimesi.

Lõppevale aastale järele vaadates ei jää märkamata, et viimase 12 kuu jooksul on teise, helgemasse ilma astunud mitmed andekad ja armastatud eestlased. Nendest kõigist on maha jäänud hindamatu panus Eesti kultuuriruumi, mis ei lase ühelgi neist vajuda unustuste rüppe.